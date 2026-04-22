Oristano, 40enne toscano arrestato: importava droga da Spagna e Marocco

La fuga di un 40enne toscano, destinatario di una misura cautelare per traffico di stupefacenti, si è conclusa in un bed & breakfast di Oristano. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile locale, coordinati dal dirigente Samuele Cabizzosu, nell’ambito di una vasta operazione antidroga partita da Firenze e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).

Al momento del fermo, l’uomo — già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti — ha tentato di giustificare la sua presenza nell’Isola dichiarando di trovarsi in vacanza e di essere ospite di alcuni amici. Dopo le formalità di rito in Questura, è stato trasferito nel carcere di Massama, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria toscana.

L’arresto rappresenta un tassello di una maxi inchiesta che coinvolge complessivamente 21 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. L’indagine, durata tre anni, ha smantellato una complessa rete criminale dedita all’importazione di ingenti carichi di hashish dal Marocco e dalla Spagna. Lo stupefacente veniva stoccato in magazzini a Firenze per poi essere smistato ai grossisti del Nord Italia.

Particolarmente sofisticato era il metodo di pagamento utilizzato per remunerare i fornitori esteri: l’organizzazione si serviva dell’hawala, un sistema di trasferimento di denaro basato su una rete di intermediari fiduciari che evita il movimento fisico di contanti o transazioni bancarie tracciabili, rendendo estremamente difficili le indagini finanziarie. Nonostante queste precauzioni, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire l’intera filiera e di assicurare alla giustizia i vertici della struttura.

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