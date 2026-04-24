Omicidio Leonardo Mocci, il cerchio si stringe: 3 persone sotto la lente d’ingrandimento

Le indagini sull’omicidio di Lorenzo Mocci, il muratore ventitreenne di Villacidro ucciso con un colpo di pistola a Monserrato, sono arrivate a una fase cruciale. I Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e del Comando provinciale di Cagliari stanno lavorando senza sosta per chiudere il cerchio attorno al responsabile. Al momento, l’attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata su tre giovani.

I profili al vaglio

Secondo le prime indiscrezioni, non ancora confermate ufficialmente dagli inquirenti, la rosa dei sospettati includerebbe:

L’amico della vittima: Sarebbe la persona che ha accompagnato Lorenzo a Monserrato a bordo di un’auto. Alcuni testimoni avrebbero riferito di averlo visto allontanarsi velocemente dalla piazza subito dopo lo sparo.

Due conoscenti: Due giovani che avrebbero incontrato la vittima poco prima del delitto all’interno di un’abitazione.

La ricostruzione delle ultime ore

La ricostruzione dei fatti si fa più precisa: Lorenzo Mocci sarebbe arrivato a Monserrato da Villacidro insieme all’amico. I due si sarebbero recati in un’abitazione privata dove avrebbero incontrato gli altri due giovani. Intorno alla mezzanotte, il gruppo sarebbe sceso in strada. Proprio mentre si stavano dirigendo verso l’auto, il 23enne è stato avvicinato dal killer che ha esploso il colpo mortale al petto.

I militari hanno effettuato perquisizioni e prelevato indumenti e altri indizi dall’abitazione frequentata dal giovane prima di morire. Questi reperti sono ora al vaglio del Nucleo Investigativo per individuare tracce biologiche o residui di sparo che possano confermare la presenza dei sospettati sulla scena del crimine o un loro coinvolgimento diretto nel conflitto che ha preceduto l’omicidio.

L’obiettivo è dare un volto all’assassino e chiarire il movente di un delitto che appare sempre più legato a dinamiche maturate nella cerchia delle conoscenze della vittima.

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