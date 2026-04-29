Incidente a Elmas, scontro tra due automobili: due feriti in ospedale

Intervento d’urgenza nella zona industriale di Elmas per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Lo scontro è avvenuto presso un incrocio di via Delle Miniere, per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Immediato l’allarme alla centrale operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento. I soccorritori hanno trovato i due veicoli seriamente danneggiati e hanno proceduto alla loro messa in sicurezza per evitare rischi di incendio o ulteriori pericoli legati alla perdita di liquidi infiammabili.

I conducenti di entrambe le auto sono rimasti feriti nell’impatto. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto con le ambulanze, ha prestato le prime cure ai feriti, disponendo poi il loro trasferimento in ospedale per accertamenti. Secondo le prime informazioni, fortunatamente, nessuno dei due verserebbe in gravi condizioni.

Oltre ai soccorritori, sono intervenute le Forze dell’ordine per effettuare i rilievi di legge necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità. La sede stradale è stata bonificata dai detriti prodotti dallo scontro per ripristinare la normale viabilità nell’area industriale, solitamente molto trafficata dai mezzi pesanti e dai lavoratori della zona.

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