Caso Canadair, la Regione scrive a Piantedosi: “Chiediamo rassicurazioni totali”

L’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, ha inviato una nota ufficiale al Ministro dell’Interno per ottenere certezze sulla disponibilità della flotta nazionale dei Canadair in vista della stagione antincendio (AIB) 2026. L’iniziativa si è resa necessaria a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’affidamento della gestione operativa della flotta aerea.

Sebbene il Dipartimento nazionale della Protezione Civile abbia fornito rassicurazioni verbali sulla continuità del servizio, l’Assessorato preme per un riscontro ufficiale. “La Sardegna è un territorio insulare ad altissima esposizione al rischio – ha dichiarato l’assessora Laconi – e lo schieramento dei Canadair, in particolare nella base di Olbia, rappresenta un presidio essenziale e non surrogabile”.

Nella lettera indirizzata al Viminale e alla Protezione Civile nazionale, la Regione Sardegna ha sollevato tre questioni cruciali:

Copertura AIB 2026: Richiesta di conoscere le iniziative urgenti del Governo per assicurare la piena operatività dei velivoli nonostante l’annullamento della gara d’appalto.

Base di Olbia: Conferma della dislocazione dei mezzi nella base gallurese, punto strategico per gli interventi rapidi in tutta l’isola.

Approvvigionamento carburante: Chiarimenti sulla disponibilità di carburante avio, considerando la crisi internazionale. Su questo punto, la Protezione Civile ha già rassicurato che l’antincendio, essendo servizio di pubblica utilità, godrà di priorità assoluta.

“La sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio ambientale richiedono certezze tempestive”, ha concluso Rosanna Laconi. La Direzione generale della Protezione civile regionale, titolare della pianificazione antincendio, resta in costante contatto con i vertici statali per monitorare l’evoluzione della vicenda e garantire che l’apparato operativo sardo sia pronto all’avvio della stagione estiva.

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