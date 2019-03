Incidente stradale questa sera in viale Marconi.

Una Peugeot 206, guidata da un 55enne cagliaritano, nel percorrere viale Marconi in direzione Cagliari, arrivato all’altezza della via Mercalli, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo tamponando il veicolo Lancia Y condotto da una 40enne di Cagliari che procedeva d’avanti.

A seguito del primo urto è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, una Fiat Lancia guidata da un 46enne. La conducente e un passeggero della Lancia Y sono stati soccorsi dal 118 e trasportati, con assegnato codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

La conducente della Peugeot è risultata sprovvista di patente perché mai conseguita, per lei una sanzione di 5.110 € e il fermo del veicolo per 3 mesi.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

