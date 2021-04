La situazione pandemica in Sardegna registra un netto peggioramento e l’isola resta stabilmente in zona arancione a causa dei numeri negativi. Il monitoraggio settimanale dell’Iss segna un’impennata dell’indice di trasmissibilità che, secondo la bozza dell’Istituto superiore di sanità per la cabina di regia, sale dall’1.03 della settimana precedente all’1.18.

L’Isola così è tra le 11 regioni nei quali l’Rt è sopra l’1: pesano i comuni in zona rossa e il balzo dei contagi negli ultimi 14 giorni dell’84,2%.

In termini assoluti, come evidenzia l’Iss nelle sua tabelle, nel periodo 22-28 marzo il numero dei contagi settimnali da Covid passa a 1198 (794 nel periodo precedente) e fa schizzare a 74,8 l’indice per 100mila abitanti (49,6 la settimana prima).

Resta moderata, ma “ad alta probabilità di progressione”, la classificazione complessiva del rischio.

E secondo l’ultimo monitoraggio di Agenas aumenta dell’1% (15%) l’occupazione di posti letto Covid nei reparti di medicina, mentre resta stabile al 16% la pressione sulle intensive.