La band finlandese dei Lordi, gruppo heavy metal, noto per la teatralità ispirata al cinema horror ha annunciato che dopo la pubblicazione nel 2020 dell’album “Killection“, una raccolta di brani, i Lordi ora hanno annunciato l’uscita di ben sette nuovi album a ottobre 2021.

Ecco la dichiarazione di Mr. Lordi:

“Quando il ‘Killectour‘ è stato interrotto nel marzo 2020, ho capito che avremmo dovuto utilizzare in qualche modo il tempo libero che avevamo. Era chiaro che era il momento di iniziare a pianificare il nuovo album, anche se ‘Killection‘ era stato pubblicato nemmeno due mesi prima. Pensavo che la cosa più noiosa che avremmo potuto fare dopo ‘Killection‘ fosse registrare un altro semplice album di LORDI. Mi piacevano moltissimo i diversi stili di composizione, registrazione e produzione che abbiamo usato su ‘Killection‘. Un’altra idea noiosa sarebbe stata quella di fare una parte 2 di quel disco. Dato che ‘Killection‘ è una raccolta fittizia, tratta da un catalogo fittizio che di fatto non esiste, ho avuto l’idea che l’unica cosa che potrebbe superare quel lavoro, sarebbe stato registrare e pubblicare quel catalogo a posteriori. Quindi ad Halloween 2021 il catalogo fittizio non sarà più fittizio ma esisterà veramente… almeno per la maggior parte. La mia idea originale era di pubblicare 10 album, ma l’etichetta ha detto che era da pazzi. Sette album invece hanno ritenuto che fossero più ‘normali’, hahahaha!

Quindi, al posto di pubblicare solo l’undicesimo album in studio dei Lordi, pubblicheremo anche il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo e il diciassettesimo. Quale altra rock band ha fatto una cosa del genere prima? La risposta è: nessuna. Gli album avranno tutti un sound diverso l’uno dall’altro, stili diversi ed epoche immaginarie che ricalcheranno la timeline di ‘Killection‘. A proposito, cinque dei sette album sono già pronti e il numero sei è sulla buona strada”.