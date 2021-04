“La cosiddetta riforma della Regione non sarà altro che un carrozzone inutile”. Lo afferma il segretario reginale del Pd Emanuele Cani, in merito al dl 107 sulla riforma dell’amministrazione della Regione e la riorganizzazione della Presidenza e della Giunta.

“Apprendiamo che tra segretariato, coordinamento e varie figure si arriva a costruire una struttura che costerà diversi milioni di euro. Un’operazione predisposta in un periodo come questo – dice Cani -, in mezzo a un’emergenza sanitaria tutt’altro che risolta, che non possiamo accettare. Da tempo si chiede che vengano banditi i concorsi e che ci siano strumenti per affrontare il precariato. Purtroppo, oltre a slogan da social, e annunci si assiste a una moltiplicazione delle sedie”, ha concluso il segretario del Pd.