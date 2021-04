Una squadra di pronto intervento della sede centrale dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta questa sera intorno alle 18:30 per un incidente stradale in via Antonio Scano a Cagliari.

Per cause ancora da accertare, tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro di cui una ha terminato la sua corsa ribaltandosi al centro della carreggiata. Gli operatori dei vigili del fuoco all’arrivo sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Quattro i feriti, tutti occupanti delle autovetture, che sono stati presi in cura dagli operatori sanitari del 118. Non si hanno al momento notizie sulle loro attuali condizioni di salute.

La strada è stata temporaneamente interdetta per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.