“In questi tempi bui in cui nessuno si azzarda a fare nuovi investimenti e tutti sono impegnati a chiudere segnaliamo il coraggio dell’im-prenditore sardo-leghista Christian Solinas che in perfetta controtendenza sta per aprire una fabbrica per la produzione anzi la moltiplicazione di poltrone, insomma, in una parola, un poltronificio che nell’immediato assumerà 60 unità da occupare nella sede di Cagliari”, denuncia Angelo Cremone di Sardegna Pulita.

“Il piano di sviluppo dell’im-prenditore Solinas prevede che, a regime, grazie alla rinascita delle province, saranno aperte succursali in tutta la Sardegna con possibilità di impiego per almeno alcune centinaia di persone Bravo Solinas, raccoglieremo le firme per candidarti al premio Im-Prenditore dell’anno – prosegue Cremone – per queste ragioni abbiamo indetto una protesta per venerdì 16 aprile dalle ore 17 sotto il Palazzo della Giunta sardoleghista in viale Trento a Cagliari”.