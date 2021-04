I Carabinieri di Alghero (Ss) hanno arrestato A.M., algherese pregiudicato di 45 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Sassari per furto aggravato.

L’uomo è ritenuto responsabile di quattro furti consumati il 9 e il 10 marzo scorsi all’interno degli spogliatoi di un supermercato, dove ha rubato denaro ed oggetti di valore dagli armadietti dei dipendenti.