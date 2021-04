I carabinieri di San Sperate (Su) hanno scoperto l’autore di una truffa informatica, compiuta ai danni di un imprenditore campidanese 69enne. La ricerca del risparmio su internet ha indotto la vittima a stipulare un contratto assicurativo Rca per la sua macchina a prezzi stracciati.

Trovato l’annuncio ha chiamato al cortese interlocutore che lo aveva pubblicato online, presentandosi come agente di una famosa Compagnia assicuratrice. Dopo lo scambio di interlocuzioni il 69enne ha ricevuto tutta la documentazione, perfetta anche nei loghi e nei modelli tanto che gli erano apparsi assolutamente veritieri. Invogliata dal notevole risparmio, la vittima ha concluso l’affare, inviando un bonifico da 205 euro a una carta Postepay per un anno di copertura Rca così come gli era stato richiesto.

La contagiosa cordialità del falso agente era naturalmente fittizia, perché poco tempo dopo il sansperatese si è reso conto, con una telefonata all’agente di zona, che non esisteva nessuna polizza, né tantomeno una copertura assicurativa. Con la collaborazione di colleghi campani, i carabinieri sono risaliti all’autore della truffa, un 46enne di Casoria (Na), anche in questo caso un vero professionista negli inganni, più volte denunciato in passato.