I quasi 64 milioni messi a bando dall’Assessorato del Lavoro con l’intervento Resisto “non sono sufficienti per soddisfare le richieste provenienti da imprese e lavoratori autonomi della Sardegna. Chiediamo al presidente Solinas e all’Assessore Alessandra Zedda che queste risorse siano incrementate al più presto per consentire a tutte le nostre imprese che hanno fatto domanda di poter beneficiare con celerità del sostegno”. E’ quanto affermano, in una nota stampa, i consiglieri regionali del gruppo Pd.

“Sul Bando Resisto in tanti hanno fatto affidamento ma, all’indomani della sua scadenza, i dati sconfortanti comunicati dall’assessore Zedda sul limitato numero dei beneficiari a fronte delle numerose domande pervenute, hanno suscitato grande preoccupazione fra gli imprenditori titolari di micro, piccole e medie imprese, che a causa delle misure restrittive anti-Covid, si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti”, si legge nella nota del Pd.

“Ogni giorno – proseguono i consiglieri – ascoltiamo la disperazione di tanti imprenditori e lavoratori: tutti lamentano le gravi difficoltà e gli enormi sforzi che sono chiamati a sostenere per mantenere in vita le attività e assicurare il lavoro ai propri dipendenti. È quanto nelle ultime sedute del Consiglio Regionale stiamo denunciando a gran voce a una maggioranza sorda che preferisce dedicarsi ad altri argomenti. Ma le imprese hanno necessità di sostegno, e ne hanno bisogno ora”.