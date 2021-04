In questo anno segnato dalla pan di emergenza sanitaria le persone detenute sono state dimenticate e trascurate. Le visite a familiari e amici sono state sospese, le attività educative e formative interrotte, il quotidiano dentro il carcere è stato stravolto e ancora oggi, nonostante nelle carceri di tutta Italia il numero dei contagi sia contenuto, non si è ancora tornati alla normalità. E pesa, in Sardegna, l’assenza del Garante regionale per i diritti delle persone private della libertà personale.

Su questi temi il Comitato cagliaritano ‘Renzo Laconi’ di Possibile organizza l’iniziativa dal titolo ‘Carceri, criticità ed emergenze, non solo pandemia’ in programma lunedì 19 aprile alle 18 in diretta Facebook: saranno presenti Maria Grazia Caligaris, insegnante, giornalista e presidente dell’associazione Socialismo Diritti Riforme; Alessio Scandurra, coordinatore nazionale osservatorio associazione Antigone; Daniele Pulino, associazione Antigone – osservatorio sulle condizioni di detenzione in Sardegna; Paolo Mocci, garante di Oristano per i diritti delle persone private della libertà personale. Interverranno Francesca Mulas, consigliera comunale Cagliari e Maria Laura Orrù, consigliera regionale. A coordinare l’incontro sarà Monica Macciotta.

Appuntamento lunedì alle 18 sulla pagina Facebook Comitato Possibile ‘Renzo Laconi’ Cagliari.