“È stato aggiunto oggi un altro importante tassello per arrivare alla soluzione di una vertenza annosa, fatta di incertezze e precariato che devono essere necessariamente superati definitivamente.” Commenta così l’approvazione della delibera, durante la seduta di Giunta odierna, che disciplina l’assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica.

“Abbiamo spesso chiesto si ponesse fine all’attesa di tanti lavoratori precari, che si trascina ormai da trent’anni, costringendo gli operatori a lavorare con contratti di 8 mesi l’anno senza alcuna garanzia per il futuro. È giusto che oggi venga riconosciuta loro la doverosa e necessaria dignità lavorativa. Una necessità già riconosciuta dal Consiglio Regionale quando, in occasione dell’assestamento di bilancio del 15 dicembre 2020, ha stanziato 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni per gli anni 2021 e 2022, e sulla quale avevamo spesso puntato il faro con interventi e interrogazioni consiliari volte a non far scemare la giusta attenzione che merita. Attendiamo ora di veder concluso definitamente l’iter avviato, per il momento la direzione pare finalmente essere quella giusta!” Conclude il leghista.