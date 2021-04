“Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di far visita a una rappresentanza di studenti del Liceo Artistico e Musicale ‘Foiso Fois’. In questo periodo complicato per i nostri giovani, tra scuole chiuse e DAD, è bello poter incontrare i ragazzi nel loro ambiente di formazione”. Lo scrive sui social il sindaco della città di Cagliari, Paolo Truzzu. “Durante l’incontro ho avuto modo di apprezzare il grande lavoro della scuola, l’attività di formazione dei suoi docenti, l’importante funzione sociale che svolge con i ragazzi speciali” prosegue. “E ho preso l’impegno di risolvere i problemi delle sue tre sedi, che necessitano di ampi spazi per i laboratori, dove i materiali e le attrezzature devono trovare facilità di utilizzo e in sicurezza, con oggettive complessità logistiche e organizzative”.

Il primo cittadino spiega nel suo post che “c’è bisogno di dare più qualità a una scuola che può crescere ancora tanto e svolgere un ruolo importante nella vita culturale e artistica della città. Sia all’interno del progetto di creazione di un grande polo culturale nella zona di piazza Giovanni XXIII, dove poter convivere e contaminarsi con il conservatorio, il teatro lirico, e la futura scuola del cinema. Sia come serbatoio per la futura Accademia di Belle Arti di Cagliari, che abbiamo la ferma volontà di realizzare e su cui stiamo lavorando per trovare le modalità più idonee per farlo”, conclude Truzzu.