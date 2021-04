Brutta sorpresa per una 24enne di Villacidro (Su) che è stata informata dal suo meccanico dal quale aveva portato la macchina per un tagliando, di essere spiata. L’artigiano ha infatti trovato, sotto la ruota posteriore sinistra del mezzo, un dispositivo Gps per il tracciamento degli spostamenti dell’auto, completo di Sim card per il collegamento a internet che trasmetteva la posizione dell’auto in tempo reale.

La ragazza ha sospettato del marito, un 40enne allevatore, dal quale è in fase di separazione ed è corsa dai carabinieri. Non avendo la prova di chi possa aver interesse a conoscere i suoi spostamenti, ha presentato una querela contro ignoti per “interferenze illecite nella vita privata” che i carabinieri hanno subito trasmesso alla Procura di Cagliari. Ora i militari cercheranno di risalire all’autore del “monitoraggio illecito” e la sim potrà fornire sicuramente indicazioni utili a smascherare l’incauto investigatore privato.