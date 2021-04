I Carabinieri di Orotelli (Nu), ambito controlli predisposti per rispetto misure in materia contenimento e gestione emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sorpreso e sanzionato con una multa da 400 euro a tre persone, in giro per le strade del paese tra le 22 e le 23 senza valide motivazioni.

I tre sono stati segnalati alla Prefettura di Nuoro.