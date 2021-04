I Carabinieri della Stazione di Galtellì hanno deferito denunciato per frode informatica e riciclaggio I.S., 54enne, e E.I., 30enne, entrambi torinesi, che hanno acquistato in una gioielleria di Torino, un Rolex dal valore di circa 9.000 euro grazie ad un bonifico ricevuto da una donna cagliaritana, a seguito di una frode informatica.

I due avrebbero rubato i codici bancari della donna, residente in Ogliastra, e hanno effettuato il bonifico a sua insaputa, ottenendo così il prezioso orologio.