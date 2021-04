Il Sindaco uscente nonché consigliere comunale del Comune di Mandas Marco Pisano e i consiglieri Rocchitta e Demontis hanno presentato la richiesta di dimissioni del Sindaco Umberto Oppus, in seguito agli avvenimenti di Sardara.

“Considerati gli avvenimenti di Sardara, deprecabili e ingiustificabili, che hanno visto protagonista, tra gli altri, il sindaco Oppus, ci saremmo aspettati un ordine del giorno con le sue dimissioni e un contradditorio, anziché una convocazione per partecipare a un Consiglio Comunale in cui si dovrebbero ascoltare le sole ‘dichiarazioni del Sindaco’, per una vicenda che ha ridicolizzato Mandas a livello regionale e nazionale“, si legge nella nota stampa.

I consiglieri hanno quindi chiesto l’inserimento all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 22 aprile 2021 “Dimissioni dalla carica di Sindaco” e ritengono inoltre “inopportuna la permanenza nella carica del primo cittadino”.

Per visionare l’intero comunicato CLICCA QUI