Gli agenti della Questura di Sassari hanno rintracciato e arrestato P.A., 40enne sassarese, a carico del quale pendeva un ordine per la custodia cautelare in carcere. L’uomo, che da giorni si era reso irreperibile, il 23 marzo scorso aveva rubato da un negozio della Galleria Monserrat alcuni prodotti e li aveva nascosti nel suo zaino. Una commessa però aveva notato e cercato di bloccare l’individuo mentre tentava di allontanarsi dal negozio senza pagare quanto asportato. Vistosi scoperto il 40enne ha minacciato la donna estraendo una siringa palesemente usata e puntandogliela contro per garantirsi la fuga.

Il fatto è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale e proprio la visione delle immagini da parte degli agenti della Squadra Mobile ha consentito l’inequivocabile riscontro e la successiva identificazione di P.A., persona già nota alle forze dell’ordine per aver commesso fatti analoghi. Quanto emerso è stato comunicato all’Autorità Giudiziaria che ha emesso la misura cautelare a carico dell’uomo perché risponda della rapina posta in essere.

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Volanti che lo hanno accompagnato in Questura e successivamente dopo la notifica del provvedimento portato nel il Carcere di Bancali, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.