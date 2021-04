Bloccare subito la campagna regionale “Sardi e sicuri” e destinare il personale impiegato alla campagna vaccinale. Lo chiede Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti. La motivazione risale alla scarsa efficacia dei test antigienici rapidi utilizzati nella campagna di screening della Regione Sardegna. Una bocciatura dei test, spiega Agus, che arriva direttamente dal professor Andrea Crisanti.

“Perseverare quando anche il professor Crisanti, di nuovo oggi e non per la prima volta, boccia i test utilizzati, sarebbe l’ennesimo inaccettabile errore di una classe dirigente inadatta a governare l’emergenza e l’Isola”, dichiara. “I limiti erano evidenti già da tempo, verificati sul campo anche in Sardegna: basti pensare al numero altissimo di falsi negativi riscontrati e ai problemi che si sono riscontrati con la diffusione delle varianti. Continuare con lo screening quando gli indicatori davano un peggioramento costante e mentre la campagna vaccinale mostrava tutte le sue pecche, con un evidente spreco di risorse, non è stata una buona idea della Regione”.