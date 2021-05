“Non si può parlare di libertà di stampa se non si parla di dignità e diritti sul lavoro”. Lo ha detto Raffaele Lorusso, segretario della Fnsi, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera Roberto Fico.

Lo Russo, ringraziando Fico per la sua “attenzione ai temi dell’informazione” evidenziando che: “non abbia posto il tema dell’informazione. Ci saremmo aspettati vi fosse e sarebbe un’occasione perduta se in una fase di rilancio del Paese non si rilanciasse anche l’informazione.