Un 17enne denunciato per spaccio, il padre per detenzione di armi e munizioni I carabinieri di Berchidda (Ss) e della Sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, nel corso dei servizi preventivi di controllo del territorio, hanno sanzionato 13 giovanissimi, tutti di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sorpresi a “festeggiare” con uno spuntino organizzato in una casa del centro cittadino in palese violazione delle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19.

I Carabinieri, intervenuti a fermare la riunione conviviale, si sono accorti, tra l’altro, che alcuni ragazzi avevano uno spinello ed invece un terzo giovane, un diciassettenne di Berchidda, aveva nella circa 80 grammi di marijuana. La perquisizione effettuata a casa di quest’ultimo ha permesso inoltre trovare altri 8 grammi di marijuana e, nella disponibilità del padre, che è stato anche lui denunciato, diverso munizionamento per pistola e fucili illegalmente detenuti, tutto sottoposto a sequestro.

I 13 giovani partecipanti allo spuntino sono stati sanzionati dai Carabinieri che hanno segnalato alla Prefettura i due assuntori e denunciato il diciassettenne alla Procura per i Minorenni di Sassari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.