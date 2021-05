Domenica 9 maggio in tantissimi Comuni d’Italia e della Sardegna, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, i volontari di Fondazione AIRC tornano nelle piazze per distribuire l’Azalea della Ricerca, il fiore simbolo della salute delle donne e della Festa della Mamma, una preziosa alleata per i ricercatori.

In 37 anni questa iniziativa ha raccolto oltre 275 milioni di euro che hanno contribuito a identificare diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per curare i tumori che colpiscono le donne.

Anche la Città Metropolitana di Cagliari sarà in prima linea con la distribuzione delle Azalee con tanti luoghi coinvolti, in continuo aggiornamento.

L’Azalea sarà affiancata da una speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma. Inoltre, è possibile ricevere l’azalea direttamente a casa o fare una sorpresa alle persone che amiamo ordinandola su Amazon.it, che rinnova così il supporto alla ricerca oncologica della Fondazione. Le consegne in tutta Italia ai donatori AIRC sono garantite da BRT Corriere Espresso che si riconferma partner tecnico dell’iniziativa.

Qui l’elenco delle piazze di Cagliari, e non solo, coinvolte nell’iniziativa:

lafestadellamamma.it