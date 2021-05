Oristano festeggia la Bandiera Blu di Torre Grande per l’undicesimo anno consecutivo. Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa dal Sindaco Andrea Lutzu e dall’Assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri: “Undici anni consecutivi di Bandiera blu danno un significato particolare a questo riconoscimento. Superare la rigida griglia di requisiti richiesti dalla giuria internazionale non è facile e lo dimostra il fatto che solo il 50% delle località che hanno partecipato sono riuscite a ottenere il premio. Torre Grande si conferma ai vertici delle località marine italiane”. La Sardegna riconferma 14 località (con un nuovo ingresso e un’uscita).

Tra i requisiti è previsto che “un minimo di 5 attività di educazione ambientale siano offerte ogni anno – spiega Licheri -. La spiaggia inoltre deve rispettare pienamente i requisiti di campionamento e frequenza relativamente alla qualità delle acque di balneazione, ma anche quelli relativi alla pulizia, devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato che devono essere regolarmente mantenuti in ordine, devono essere disponibili contenitori distinti per la raccolta differenziata, un adeguato numero di servizi igienici o spogliatoi. Sulla spiaggia deve essere fatto rispettare il divieto di campeggio, di circolazione ad autoveicoli o motoveicoli e deve essere proibito ogni tipo di discarica e l’accesso in spiaggia di cani e di altri animali domestici deve essere strettamente controllato. Inoltre – conclude l’assessore – un numero adeguato di addetti deve essere impiegato per il salvataggio a mare. L’equipaggiamento di primo soccorso deve essere disponibile sulla spiaggia”.

