Vasto incendio a Triei, in località C. Lai, dove un elicottero del Corpo forestale, proveniente dalla base di san Cosimo, sta intervenendo per domare le fiamme.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Baunei.

Presente anche la pattuglia del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Tortoli.