“La proroga della cassa integrazione per i lavoratori di Air Italy è entrata nel decreto Sostegni bis, come avevamo chiesto e come si era impegnato a fare il ministro del Lavoro. E’ uno strumento eccezionale che dà fiato fino a dicembre a centinaia di famiglie, ma questo tempo deve essere utilizzato da subito per lavorare su un tavolo di crisi che metta insieme tutte le vertenze aperte del settore aereo”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, in merito a quanto previsto dall’articolo 45 del Dl Sostegni bis, sulla “Proroga Cicgs per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione”, che si applica alla crisi Air Italy.

“La sfida per Air Italy è a tutti gli effetti nazionale perché riguarda non solo una compagnia che implementa la continuità territoriale della Sardegna ma – precisa Mura – è una parte strutturale e strategica del sistema di trasporto aereo del nostro Paese”.