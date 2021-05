“L’amministrazione Truzzu si sta concentrando troppo sugli equilibri di potere interni e troppo poco sul bene della città. La revoca delle deleghe alla Cultura e Verde pubblico all’assessora Paola Piroddi, annunciata questa mattina dal sindaco, è solo la punta dell’iceberg dei problemi e delle beghe interne alla maggioranza che dovrebbe amministrare Cagliari”, dichiarano le consigliere e i consiglieri progressisti Giulia Andreozzi Marco Benucci Francesca Ghirra Matteo Massa Francesca Mulas Fiori e Anna Puddu.

“Da almeno dieci anni Cagliari non viveva simili terremoti politici e pubbliche liti – incalzano – Dopo quasi un anno e mezzo di emergenza pandemica, sociale ed economica durante la quale il lavoro politico è stato frenato dal progressivo sfaldamento della maggioranza, chiediamo al sindaco un’accelerazione per lo sviluppo del territorio, nel portare avanti i tanti cantieri rimasti al palo e uno sforzo maggiore per garantire sicurezza e decoro. Così come nella promozione delle politiche culturali e del verde urbano, che necessita di un piano e di un regolamento. Ci auguriamo che i nuovi assetti della giunta possano mettere al centro del dibattito e delle azioni le necessarie risposte ai bisogni delle tante cittadine e cittadini in difficoltà, e non solo alle fazioni politiche che si contendono le deleghe”. “Dall’opposizione abbiamo affrontato una fase così critica con spirito sempre propositivo, scontrandoci con il disordine politico di una maggioranza a pezzi – osservano i Progressisti – Il Sindaco ha il dovere di ricomporre i cocci della propria coalizione e restituire alla città – in particolare di fronte all’emergenza epocale che sta vivendo – la cura e l’attenzione che merita. L’alternativa – concludono – è andare a casa assieme a tutta la Giunta e restituire alla città la parola per la scelta di un nuovo governo con una maggioranza coesa”.