Nelle prime ore di oggi sulla linea 113 è giunta una richiesta di aiuto da parte di una donna, vittima dell’ennesimo episodio di violenza da parte del compagno.

I poliziotti, una volta raggiunta l’abitazione, si sono trovati davanti la donna, ancora in linea con l’operatore del 113, visibilmente spaventata e in lacrime. Ad attenderli c’era anche il compagno della donna, 33enne di origini arabe, che alla vista degli Agenti si è diretto verso la donna, mostrando un atteggiamento particolarmente aggressivo e minaccioso, nonché in palese stato di alterazione alcolica.

I Poliziotti hanno subito bloccato l’uomo, facendolo salire sull’auto di servizio. La donna portava ancora chiari segni di violenza sul collo, sulle braccia e sulle guance. Dalle informazioni acquisite è emerso che il 33enne era appena rientrato a casa quando ha iniziato a offendere e minacciare la compagna, che ha cercato di scappare per sottrarsi dall’ennesima violenza. Purtroppo l’aggressore è riuscito non solo a raggiungerla ma anche a schiaffeggiarla e a tentare di strozzarla.

Non essendoci dubbi sulla vicenda accertata dagli operatori, l’uomo è statoarrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce. Dopo le formalità di rito, è stato portato nella Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.