Continuano le segnalazioni di prodotti con semi di sesamo provenienti dall’India contaminati con ossido di etilene, seppur a un ritmo inferiore, man mano che le aziende fanno analizzare la materia prima, per tutelare i consumatori.

Questa volta NaturaSì ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di crostini “Petits Pains Grillés” ai cereali e semi bio a marchio Le Moulin du Pivert per l’“impiego di semi di sesamo non conformi alla regolamentazione europea per la presenza di ossido di etilene”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 225 grammi con il numero di lotto 2380 e il termine minimo di conservazione 25/08/2021.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione coinvolti dal richiamo. I crostini interessati possono essere riportati al punto vendita NaturaSì di riferimento, dove saranno sostituiti o rimborsati.