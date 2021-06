Il Commissario Straordinario dell’ASSL di Nuoro, la dottoressa Gesuina Cherchi, sentito il Direttore del Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) di ATS/ARES, Dottor Sergio Pili, precisa che in riferimento alla presunta “esternalizzazione” del personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco, apparsa sugli organi di stampa, il Dottor Pili smentisce di aver “mai preso in considerazione tale ipotesi per il Presidio nuorese”.

Ipotesi, scrive l’Ats di Nuoro, “difficilmente praticabile per la natura stessa dell’Ospedale San Francesco, in considerazione del fatto che possiede praticamente tutte le specialità tempo-correlate. Il Direttore del DAP ha, invece, ribadito la necessità di procedere al reintegro delle unità lavorative mancanti, al fine di ricostituire una pianta organica adeguata al carico di lavoro del Pronto Soccorso nuorese”.