L’azienda di trasporto pubblico locale Ctm ha comunicato le modifiche a orari e frequenze, valide dal 13 giugno 2021. La società ricorda anche che tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet dedicato (per accedere CLICCA QUI), tramite l’app Busfinder per iOS, Android e Huawei o contattando il numero verde gratuito 800.078.870 (disponibile tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30 con informazioni in italiano ed in inglese).

Le novità:

l’attivazione della linea 5ZEeus tutti i giorni fino al Poetto (Ospedale Marino);

il prolungamento notturno delle linee 1-9-30/30R-PF tutti i giorni già a partire da sabato 12 giugno;

l’attivazione della linea 3P verso il Poetto (stabilimento Ottagono) tutti i giorni, con frequenza di 16 minuti nei feriali e 11 minuti il sabato e la domenica;

l’attivazione della linea 11 da Amsicora a Calamosca con frequenza 30 minuti il sabato e la domenica. Soppressione della linea 5/11 la domenica;

l’attivazione della linea Poetto Express fino al Poetto (Ottagono) il sabato e la domenica, con frequenza di 22 minuti;

il rafforzamento delle linee PF e PQ. QS con frequenza di 17-20 minuti, soppressione della linea QSB;

il rafforzamento della linea 1Q con frequenza di 30 minuti dalle 10.00 alle 18.30 e di 40 minuti nelle altre fasce orarie;

il percorso della linea 29 limitato alla tratta: Policlinico Monserrato- San Benedetto e viceversa;

lievi variazioni di orario sulle linee 1-6-8-9-10-13-20-UEX, 40 e 41 consultabili su ctmcagliari.it e Busfinder;

Prolungamento notturno delle linee 1-9-30/30R-PF e orario di servizio delle linee 1, 9, 30/30R e PF

linea 1 Ultima partenza da F. Gioia e ultima partenza da Ospedale Brotzu 00.30;

linea 9 Ultima partenza da piazza Matteotti 00.05;

linea 30/30R Ultima partenza da piazza Matteotti 00.30 e alle 00.56 da Quartu;

linea PF Ultima partenza da piazza Matteotti 00.30.

Ctm sottolinea anche che per “garantire una maggiore sicurezza di passeggeri e conducenti, è predisposto un servizio di pronto intervento con guardie giurate operative in caso di necessità”.