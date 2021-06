Dal prossimo 25 giugno le startup innovative sarde potranno accedere agli incentivi previsti dal bando “Bridge – pre‑revenue stage” pubblicato da Sardegna Ricerche a sostegno delle prime fasi d’avvio e in particolare della validazione dei nuovi prodotti o servizi.

Il bando prevede l’assegnazione di voucher destinati a finanziare l’accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio resi dagli operatori individuati grazie all’Avviso “Spazi di Collaborazione in Sardegna” pubblicato contestualmente al bando e rivolto agli incubatori, acceleratori e spazi di coworking del territorio che vogliano entrare a far parte di una rete regionale a sostegno dei nuovi progetti imprenditoriali.

Possono presentare domanda le startup innovative aventi sede operativa in Sardegna e iscritte da non più di 18 mesi nell’elenco speciale delle della Camera di Commercio. All’atto della domanda le startup dovranno inviare un business plan e un piano di validazione redatto in collaborazione con uno degli spazi di collaborazione registrati nell’elenco in via di costituzione. La procedura di valutazione è “a sportello”.

La dotazione finanziaria iniziale del bando è di 300.000 euro. Il contributo è concesso in regime “de minimis” e sarà pari al 90% dei costi del piano di validazione, che potrà avere una dimensione massima di 15.000 euro.

La domanda di agevolazione dovrà essere relativa a un’idea imprenditoriale innovativa ad alto contenuto di conoscenza per la cui validazione si renda necessario attivare un sistema di servizi e consulenze. Il voucher sarà quindi un supporto al processo di validazione intrapreso dalla startup e al passaggio (bridge) dall’idea al prototipo. È questa la fase (pre-revenue stage) in cui la startup verificherà in ambiente reale, attraverso test ripetuti, l’efficacia della soluzione proposta, raccogliendo i feedback utili a definire ancora di più il prodotto o servizio proposto.

Il testo completo del bando “Bridge”, con i criteri di ammissibilità e il modulo per la domanda, è disponibile sul sito web di Sardegna Ricerche (per accedere CLICCA QUI), insieme all’Avviso “Spazi di collaborazione”.

I due bandi saranno presentati giovedì 17 giugno, alle 11:00, nel corso di una diretta streaming sulla pagina Facebook di Sardegna Ricerche (per accedere CLICCA QUI).

Per informazioni ci si può rivolgere allo Sportello Startup di Sardegna Ricerche (email: sportellostartup@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1).