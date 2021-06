Mentre l’Italia si avvia verso la zona bianca quasi totale, il Governo riflette sull’eventuale proroga dello Stato di Emergenza, che scadrebbe il prossimo 31 luglio.

Un tema che mette in disaccordo anche le stesse forze politiche all’interno dell’Esecutivo. In particolare, la Lega di Matteo Salvini chiede di non rinnovare lo stato di emergenza. Il leader del Carroccio ha dichiarato in un’intervista su Radio Anch’io che chiederà al premier di valutare lo stop alla mascherina all’aperto: “Ne parlerò con Draghi, sarà una nostra proposta sicuramente”. Salvini ha spiegato che “tutta Europa sta andando verso questa direzione anche in realtà messe meno bene di noi”.

“Ripeto, guardiamo alla realtà che ci dice che i sacrifici degli italiani sono stati premiati – prosegue Matteo Salvini – anche se occorre ancora avere prudenza e buon senso”.

Green pass – In queste ore potrebbe essere firmato un Dpcm che lo introduce e ne fissa le regole nel nostro Paese, in vista di quello europeo che entrerà in vigore dal primo luglio.