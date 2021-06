L’edizione 2021 del BìFoto, manifestazione dedicata alla Fotografia in Sardegna che si svolge ogni anno a Mogoro, in provincia di Oristano, prenderà ufficialmente il via venerdì 25 giugno e quest’anno rinnoverà la propria sfida per promuovere la cultura fotografica sull’isola, adottando una formula che permetterà ai visitatori di vivere il Festival in sicurezza, durante questo delicato momento di riapertura.

Ispirandosi come tradizione delle ultime edizioni al testo di un brano musicale, l’evento si svolgerà sotto l’egida di ‘Liberi tutti‘ dei Subsonica. Nel momento in cui la grande crisi provocata dalla diffusione del coronavirus sembra che stia finalmente allentando la sua presa, il Festival rappresenta un augurio che da Mogoro parte per estendersi in tutto il mondo.

L’inaugurazione della mostra avverrà venerdì 25 alle ore 18.30 in piazza Sant’Antioco a Mogoro, Comune dell’Alta Marmilla, e alla presenza delle autorità. Sarà presentata l’installazione presso ‘Su Scollasticu‘, il fabbricato un tempo adibito a scuola del Comune di Mogoro: trentanove finestre e una porta dell’edificio saranno infatti occupate dalle gigantografie dei ritratti di alcuni, che di notte verranno illuminate da luci appositamente disposte e che resteranno installate per cinque mesi. L’effetto scenografico della piazza, soprattutto nelle ore notturne, sarà garantito.

Gli scatti esposti sono stati realizzati dallo staff del BìFoto Fest durante una prima fase del festival, ‘Ritratti in piazza’, che si è svolta l’11 giugno scorso. “Un momento di socialità ritrovata, dopo i mesi di chiusure e restrizioni, che ha permesso ai partecipanti di incontrarsi e scambiare le proprie idee su un tema più che mai attuale: la libertà“, si legge nella nota.

Per partecipare all’inaugurazione, allo scopo di garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti, si invitano i visitatori ad inviare una mail all’indirizzo bifotofest@gmail.com. Nei giorni e nei mesi successivi non sarà necessario inviare alcuna comunicazione per visitare l’installazione.

La manifestazione BìFoto, che ha visto la luce nel 2011 per iniziativa di Vittorio Cannas e Stefano Pia, nelle precedenti edizioni ha ospitato, all’interno della propria programmazione, fotografi di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, dedicando sempre attenzione anche a giovani emergenti. Per la IX e X edizione del BìFoto Fest, le mostre sono state esposte lungo le vie di Mogoro, in un percorso che permette ai visitatori di scoprire il paese e contemporaneamente di ammirare il lavoro di fotografi locali, nazionali ed internazionali. Le mostre sono ancora oggi visitabili, anche con l’ausilio di una mappa consultabile sul sito ufficiale del Festival (per accedere alla pagina web dedicata CLICCA QUI).

