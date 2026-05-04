Province Sassari Alghero, sequestrati 6 kg di sabbia e conchiglie in aeroporto

Alghero, sequestrati 6 kg di sabbia e conchiglie in aeroporto

Blitz di Dogane e Guardia di Finanza: turista fermata prima dell’imbarco, violata la normativa regionale sulla tutela ambientale

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Redazione Cagliaripad
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Operazione a tutela dell’ambiente nell’aeroporto di Alghero, dove i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa 6 chilogrammi di reperti marini protetti.

L’operazione ha portato al controllo di una cittadina ungherese di 33 anni, in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Budapest. All’interno del bagaglio a mano sono stati rinvenuti diversi elementi naturali prelevati illegalmente dalle coste sarde, tra cui conchiglie, sabbia marina e ciottoli. Gli accertamenti hanno stabilito che il materiale proveniva dal tratto costiero compreso tra Alghero e Badesi.

Alla passeggera è stata contestata la violazione della legge regionale n. 16 del 2017, che vieta l’asportazione e la detenzione non autorizzata di elementi naturali delle spiagge. Le sanzioni previste vanno da 500 a 3.000 euro.

I reperti sequestrati sono stati affidati agli uffici doganali e saranno successivamente restituiti agli arenili di provenienza, nell’ambito di operazioni coordinate con le autorità locali per garantire la conservazione dell’equilibrio ambientale.

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