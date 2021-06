Questa mattina, nella spiaggia di Fortezza vecchia a Villasimius, è stata liberata una tartaruga Caretta Caretta

L’animale, di circa cinque anni, era stato recuperato un anno e mezzo fa dallo staff dell’Area marina protetta Capo Carbonara, col supporto della Capitaneria di Porto e del Corpo forestale, dopo essere rimasto impigliato nella lenza di un pescatore ed aver ingerito plastiche, probabilmente scambiate per meduse.

In questi mesi ha trascorso la convalescenza nel Centro di recupero del Sinis (CReS), fino alla decisione di liberarla nel suo ambiente naturale: “L’attività, curata dalla ‘Rete regionale per la conservazione della fauna marina’, con il coordinamento dell’Assessorato regionale e la collaborazione del Corpo forestale e le Capitanerie di Porto, si è finalmente conclusa con la liberazione della tartaruga, battezzata ‘Fantastic’ dai bambini del centro ambientale Ceas, che fa capo all’Amp. Nelle prossime settimane, realizzeremo altre occasioni per rimettere all’interno del loro habitat altri esemplari di tartaruga”, ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis.

Guarda il video

