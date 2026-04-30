Olbia, trovato con vari grammi di cocaina e hashish: 26enne in manette | Video

Un giovane di 26 anni, di origine algerina, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia. L’operazione rientra nel piano di rafforzamento dei controlli nel centro cittadino, intensificati in occasione del lungo ponte festivo e del massiccio afflusso di turisti in Gallura.

A tradire il giovane è stato il suo comportamento frenetico: i finanzieri lo hanno notato mentre sfrecciava a bordo di un monopattino elettrico tra le vie del centro storico di Olbia. L’andirivieni sospetto tra i vicoli ha spinto la pattuglia a fermarlo per un controllo d’identità. Sprovvisto di documenti e di occupazione lecita, il ventiseienne ha mostrato un nervosismo crescente, fornendo risposte confuse e contraddittorie alle domande dei militari.

La perquisizione personale ha confermato i sospetti delle Fiamme Gialle. Addosso all’uomo sono stati rinvenuti: un panetto di hashish (oltre 100 grammi); due involucri contenenti cocaina (circa 21 grammi); denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dello spaccio.

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