Divani, vasche da bagno e mobili di diversa fattura. E ancora: sedie, poltrone e scatole di cartone. Un vero e proprio emporio dell’usato. In realtà, si tratta dell’ennesima discarica a cielo aperto, questa volta situata nella periferia di Sestu, in località Is Coras.

La piazzola adibita a discarica si trova ai lati di una strada comunale, in una zona vicinissima all’Ecocentro comunale e all’area artigianale di Sestu.

L’articolo e la foto sono stati inseriti nella lista “Mobilitati con noi”, la campagna di sensibilizzazione per la difesa dell’ambiente. L’obiettivo è denunciare, con foto e video, le discariche abusive presenti sul territorio regionale.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it