Incidente stradale questa mattina a Pirri.

Una donna di 72 anni è stata investita da una 45enne alla guida di una Nissan Quascai mentre attraversava via Tamburino Sardo a Pirri.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale. A causa del forte impatto, la donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in gravi condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e stabile l’esatta dinamica dell’incidente.

