Scontro tra un’Ape 50 e una Renault Capture stamani in via Giotto a Villaputzu (Su). Intorno alle 10 il 92enne si apprestava ad uscire dal cortile di casa con la sua motocarrozzella quando e sopraggiunta l’auto guidata da un 69enne che ha preso in pieno l’Ape.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Muravera, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’Ape che nell’urto ha rotto il serbatoio, e il 118. Il 92enne è stato trasportato al pronto soccorso del Brotzu, non in pericolo di vita, per accertamenti. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

