Il personale di un equipaggio della Polizia Locale ha intimato l’alt al conducente di una vettura che circolava in viale Trieste, per un normale controllo di Polizia stradale, ma invece che fermarsi, l’uomo ha accelerato cercando di dileguarsi.

Prontamente inseguito, il 52enne, residente fuori città, è stato costretto a fermarsi ed è stato identificato in via dei Giornalisti.

L’uomo e la sua Peugeot sono stati sottoposti ad accertamenti, dai quali è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa e con installato un impianto per gas abusivo.

Per il 52enne è stato inevitabile il sequestro del mezzo e il ritiro del documento di circolazione, più una collezione di verbali per una decurtazione totale di 13 punti dalla patente.

