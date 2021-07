E’ uscito il 18 giugno in formato digitale, Cd ed Lp la nuova versione acustica di Sosta, dei Punkreas e la band ha annunciato un tour estivo che porterà in giro per l’Italia il loro nuovo Funny:Goes Acoustic Tour si tratta di un vero e proprio spettacolo in cui suonano alcune delle loro canzoni più famose in chiave acustica, intervallate da racconti ed esilaranti aneddoti della loro storia.

