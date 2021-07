Un nuovo ambulatorio dedicato al trattamento del Disturbo da Gioco d’Azzardo rivolto alla popolazione del Distretto socio-sanitario Sarcidano e Barbagia di Seulo.

Il servizio, istituito presso l’U.O.C. Centro di Salute Mentale di Isili, sarà inaugurato giovedì 15 luglio, alle ore 11, nella Sala del Centro di Aggregazione Sociale “Mons. Salvatore Sanna”. Obiettivo dell’ambulatorio è quello di ampliare l’offerta socio sanitaria in un territorio nel quale la diffusione di fenomeni come la dipendenza da alcol e da gioco d’azzardo è elevata, e prendere in carico i cittadini di Isili e dei 13 Comuni del Distretto socio-sanitario del Sarcidano e Barbagia di Seulo affetti da dipendenza.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni del Piano Regionale Gioco d’Azzardo Patologico” (GAP), approvato con D.G.R. n.51/22 del 17/11/2017 in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute, che pone come obiettivo prioritario la realizzazione di azioni mirate alla capillare sensibilizzazione e al contrasto della diffusione del Disturbo da Gioco d’Azzardo attraverso iniziative di prevenzione, cura e riabilitazione in sinergia con Enti, Istituzioni e Privato Sociale su tutto il territorio regionale.