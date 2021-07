E’ cominciata anche in Sardegna la raccolta di firme di Forza Italia per i sei referendum per la ‘giustizia giusta’.

Numerose le adesioni raccolte al banchetto allestito questa mattina in via Dante a Cagliari. La campagna proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane con una serie di iniziative che vedranno la partecipazione del coordinatore Ugo Cappellacci, del deputato Pietro Pittalis, degli assessori, dei consiglieri regionali insieme ai sindaci e ai consiglieri comunali azzurri.

Giovedì 29 luglio, sempre a Cagliari, a Marina Piccola, ci sarà un altro gazebo promosso dai forzisti insieme alla rappresentanza regionale di Azzurro Donna.

