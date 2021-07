Quanto ci era mancato il cinema all’aperto? Ci ha pensato il Cinema Odissea che ha organizzato la rassegna cinematografica “Nottetempo28” alla Manifattura Tabacchi di Cagliari.

L’evento, che ha preso il via nel mese di luglio, ha riscosso un grande successo nelle serate precedenti, complici sia la voglia di tornare a godersi una serata al cinema in compagnia degli amici, sia i grandi titoli che ha proposto il Cinema Odissea per la rassegna.

Questa sera è la volta di “Nomadland”, premio Oscar come miglior film, diretto da Chloé Zhao con Frances McDormand, David Strathairn e Linda May.

Tratto dall’omonimo libro, il film ha conquistato anche il Festival di Venezia che lo ha premiato con il Leone d’oro, e i Golden Globe ricevendo il premio come miglior film drammatico.

“Nomadland” racconta il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale. Qui vive Fern, la protagonista interpretata magistralmente da Frances McDormand, che decide di fare i bagagli e mettersi in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

L’appuntamento è per stasera alle ore 21:30, con replica venerdì 30 luglio alla stessa ora.

