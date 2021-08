Non una birra. Né uno spritz. Ma uno yogurt. O, come si diceva un tempo a Cagliari, un gioddu. Dal 9 al 14 agosto ai visitatori del Poetto e di tante altre splendide spiagge sarde, da Tueredda a La Pelosa, verrà offerto gratuitamente un cremosissimo yogurt al miele prodotto nell’isola. Uno yogurt dal nome riconoscibilissimo: A.Yo.

Si tratta della nuova campagna di marketing del gruppo Arborea – di cui dà notizia il Sole 24 Ore -: per cinque giorni i promoter del gruppo sardo offriranno gratuitamente il nuovo innovativo prodotto. L’iniziativa sarà accompagnata da un risvolto social in quanto sono previsti omaggi e gadget per chi condividerà una foto con l’hashtag #unicocomelanostraterra.

L’iniziativa riguarderà le spiagge di La Pelosa a Stintino, Le Bombarde e il Lido ad Alghero, Castelsardo, Balai a Porto Torres, San Giovanni di Sinis a Cabras, La Cinta San Teodoro, Pittulongu a Olbia, Santa Teresa Gallura, Capriccioli ad Arzachena, Palau, Cala Liberotto a Orosei, Campus Villasimius, Tuerredda a Teulada, Porto Pino a S. Anna Arresi, Chia a Domus de Maria, e il Poetto di Cagliari e Quartu

