È stato definito il tabellone dei 32esimi di finale della Coppa Italia che si disputeranno la settimana prossima. Il Cagliari del mister Semplici scenderà in campo in casa, alla Unipol Domus (ex Sardegna Arena) sabato 14 agosto alle 21 contro il Pisa.

La gara sarà trasmessa in diretta su Italia 1.

