Sono state riparate le condotte idriche che si erano rotte nei giorni scorsi nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia, in piazza Silesu, dove numerose famiglie residenti peraltro numerosi disabili, sono rimasti per giorni senz’acqua.

Il consigliere comunale Marcello Polastri è entusiasta: ringrazia pubblicamente, anche su Facebook, “gli operai dell’Agenzia AREA per l’intervento effettuato nell’impianto idrico rotto all’interno degli stabili di piazza Lao Silesu, a Sant’Elia. Quartiere nel quale la riparazione delle condotte – sostiene Polastri – consentirà alle famiglie rimaste senz’acqua, di poter ricevere, come è giusto che sia, la risorsa primaria attraverso i rubinetti domestici rimasti asciutti, oltretutto, in questi giorni di caldo torrido tenendo anche peggio in vista del Ferragosto”.

L’appello alle istituzioni, scritto dal Presidente della Commissione patrimonio Polastri, in seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco ed ora di Area, auspica “ulteriori e urgenti soluzioni per aggiustare anche le altre condotte malridotte, visibili nelle palazzine gestiste dall’agenzia Area, e le fognature, che sono messe anche peggio e invadono di liquami questa zona densamente abitata del capoluogo sardo”.

